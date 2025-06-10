Традиционный День Огурца пройдет в Суздале 19 июля 2025 года. Главной площадкой снова станет Музей деревянного зодчества. В этом году тема праздника — «вкус», сообщает пресс-служба

Традиционный День Огурца пройдет в Суздале 19 июля 2025 года. Главной площадкой снова станет Музей деревянного зодчества. В этом году тема праздника — «вкус», сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Главной гастрономической интригой станет шоу «Повара на колесах»: на глазах у гостей в кулинарных батлах сойдутся российские и зарубежные шеф-повара. Музыкальную программу откроет петербургский коллектив SETTLERS с