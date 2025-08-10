Проводить депутата пришли сотни людей.

7 августа председатель комитета регионального Заксобрания Владимирской области Михаил Максюков погиб в ДТП. Его «Порше» столкнулся с грузовиком на трассе «Золотое кольцо». Мужчине ю было 44 года.Проводить депутата пришли сотни людей, включая представителей власти. Максюкова похоронили в Гусь-Хрустальном, недалеко от могилы его отца.Губернатор области отметил, что Максюкова будет трудно заменить как на работе, так и в жизни. У него остались жена и трое сыновей.