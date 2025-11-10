Во Владимирской области перед судом предстанет ранее судимый житель Мурома, укравший из предприятий розничной торговли товаров на общую сумму 83 тысячи рублей. Всего на его счету 16

Во Владимирской области перед судом предстанет ранее судимый житель Мурома, укравший из предприятий розничной торговли товаров на общую сумму 83 тысячи рублей. Всего на его счету 16 магазинных краж. Из пресс-релиза УМВД России по Владимирской области Установлено, что в течение четырех месяцев, с мая и до конца августа, обвиняемый, находясь в торговых залах различных сетевых