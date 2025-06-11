Для Владимира закупили 11 новых троллейбусов. Пять из них уже вышли на маршрут №10 и совсем скоро к ним присоединяться еще два. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В ближайшее время

Для Владимира закупили 11 новых троллейбусов. Пять из них уже вышли на маршрут №10 и совсем скоро к ним присоединяться еще два. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В ближайшее время власти планируют закупить еще несколько троллейбусов за счет высвободившейся экономии бюджета. Новые троллейбусы получит также маршрут №5. Дмитрий Наумов рассказал, что в планах