Сегодня в Гусь-Хрустальном на улице Сакко в водоёме около старого кладбища обнаружено тело утонувшего мужчины. На данный момент его личность устанавливается. Об этом сообщили в МЧС области.

Сегодня в Гусь-Хрустальном на улице Сакко в водоёме около старого кладбища обнаружено тело утонувшего мужчины. На данный момент его личность устанавливается. Об этом сообщили в МЧС области. Из не оборудованного для купания места тело извлекли специалисты «Аварийно – спасательной службы Владимирской области». Неизвестный стал 25 утонувшим с начала купального сезона на водоёмах области. Прокомментируйте новость