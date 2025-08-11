День экзамена, студенты в аудитории ждут преподавателя, волнуются. Он заходит, закрывает дверь и открывает форточку. Поворачивается к студентам:
- Угадайте, что я сделал? Не знаете?
Студенты:
- Не знаем...
- Халяву впустил! Давайте зачетки. Студенты уходят совершенно сбитые с толку. На следующий день экзамен у другой группы. Решили не готовиться. Заходит преподаватель, открывает форточку, оборачивается.
- Угадайте, что я сделал? Студенты радостно:
- Халяву впустили!!! Преподаватель, хитро улыбаясь:
- Нет, ребята, халява только что улетела...
