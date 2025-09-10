Власти Владимира заключили новый контракт на отлов и содержание бездомных животных. Подрядчиком стал ИП Ротарь из Подмосковного Щелково. Для него даже завели отдельный телеграм-канал. По

Власти Владимира заключили новый контракт на отлов и содержание бездомных животных. Подрядчиком стал ИП Ротарь из Подмосковного Щелково. Для него даже завели отдельный телеграм-канал. По всей видимости, именно туда могут обращаться жители, если заметят собаку без хозяина на улице. Сообщается, что индивидуальный предприниматель будет отлавливать, кормить и осматривать бездомных животных. Также их стерилизуют и чипируют,