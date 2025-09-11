В ОДКБ г. Владимира поступил малыш 4 лет. В результате обследования в его носу обнаружили канцелярскую скрепку. Медики успешно ее извлекли. В подобных ситуациях врачи не советуют

В ОДКБ г. Владимира поступил малыш 4 лет. В результате обследования в его носу обнаружили канцелярскую скрепку. Медики успешно ее извлекли. В подобных ситуациях врачи не советуют самостоятельно доставать инородное тело пальцами или любыми другими подручными средствами. Предмет можно протолкнуть глубже и повредить слизистую носа. Необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью. Прокомментируйте новость у нас