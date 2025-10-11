Потенциальный инвестор, соглашение с которым было подписано на ПМЭФ-2025, компания «ТРАНСПРОЕКТ Групп» представила несколько доработанных вариантов фасадных решений будущего стадиона.

Потенциальный инвестор, соглашение с которым было подписано на ПМЭФ-2025, компания «ТРАНСПРОЕКТ Групп» представила несколько доработанных вариантов фасадных решений будущего стадиона. Всего их пять. Проголосовать за понравившийся можно до 15 октября. На месте нынешнего стадиона планируют возвести современный спорткомплекс с трибунами на 10 тысяч мест. В нём предусмотрены залы для фитнеса, занятий танцами, а также общежитие