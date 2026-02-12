Бывшего оперуполномоченного уголовного розыска регионального УМВД приговорили к двум годам колонии за мошенничество. Он пообещал матери разыскиваемого, что прекратит поиски её сына, взял

Бывшего оперуполномоченного уголовного розыска регионального УМВД приговорили к двум годам колонии за мошенничество. Он пообещал матери разыскиваемого, что прекратит поиски её сына, взял за это деньги, но на самом деле ничего не сделал. По данным регионального СледКома, в 2024 году полицейский в служебной командировке в Липецке познакомился с женщиной, чей сын находился в розыске. Позже