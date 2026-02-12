Специалисты администрации Фрунзенского района совместно с сотрудниками управления территориальной безопасности и муниципального контроля провели проверки на Суздальском проспекте,

Специалисты администрации Фрунзенского района совместно с сотрудниками управления территориальной безопасности и муниципального контроля провели проверки на Суздальском проспекте, улицах Юбилейной и Егорова. Рейды по контролю за содержанием придомовых территорий проводятся на регулярной основе, отметил зам. главы администрации Фрунзенского района Сергей Мурыгин. Представители районной администрации пристально следят за тем, как управкомпании чистят и проводят антигололедную обработку