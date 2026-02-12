Судебные приставы Октябрьского района Владимира должны были исполнить решение суда: найти и доставить на лечение в Областную клиническую инфекционную больницу пациента с открытой формой

Судебные приставы Октябрьского района Владимира должны были исполнить решение суда: найти и доставить на лечение в Областную клиническую инфекционную больницу пациента с открытой формой туберкулёза. Он представлял опасность для окружающих. Несмотря на законные требования врачей и решение суда, мужчина в течение длительного времени уклонялся от госпитализации, скрывался, менял место жительства. Но владимирские приставы его нашли