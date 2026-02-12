Глава региона лично вручил Орден Мужества его маме Елене Леонидовне.

Во Владимире губернатор Александр Авдеев вручил Орден Мужества матери погибшего участника СВО.Старший стрелок-сапёр парашютно-десантного взвода Владлен Бандурин героически погиб в ходе проведения контртеррористической операции в Курской области. Ему было всего 33 года.Глава региона лично вручил Орден Мужества его маме Елене Леонидовне.«Она воспитала достойного сына Отечества и большого патриота, который ушёл на фронт добровольцем», — губернатор.