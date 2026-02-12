Правоохранители изъяли пистолет и провели баллистическую экспертизу.

В Коврове перед судом предстанет 17‑летний юноша — его обвиняют в вандализме. Парень выстрелил по троллейбусу с пассажирами, просто чтобы проверить, долетят ли шарики до цели.9 ноября прошлого года на улице Еловой юноша гулял с другом и заметил проезжающий троллейбус, в салоне которого находилось около 20 пассажиров. Недолго думая, подросток достал газобаллонный пистолет модели «PM‑X» (купил его незадолго до этого на маркетплейсе) и сделал не менее двух выстрелов металлическими шариками.В итоге в стекле окна троллейбуса появилось отверстие и трещины. Транспорт пришлось временно снять с маршрута. А ущерб от хулиганских действий подростка оценили в 28 тысяч рублей. Никто из пассажиров не пострадал.Правоохранители изъяли пистолет и провели баллистическую экспертизу. , что оружием устройство не является — но этого не отменяет факта вандализма. Следственный комитет собрал все доказательства, утвердил обвинительное заключение — и передал дело в суд.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .