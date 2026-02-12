Из‑за морозной зимы семьи, живущие в частных домах с печным отоплением, столкнулись с острой нехваткой топлива.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин помог многодетной семье в селе Давыдово Камешковского округа справиться с холодами. Из‑за морозной зимы семьи, живущие в частных домах с печным отоплением, столкнулись с острой нехваткой топлива: расход дров заметно вырос, а для поддержания комфортной температуры многим пришлось дополнительно использовать обогреватели. Об этом Алексей Говырин рассказал в своемВ такой ситуации оказалась многодетная семья из Давыдово — их дом не газифицирован, а для маленьких детей особенно важно, чтобы в комнатах всегда было тепло. Обращение семьи поступило к депутату через социальные сети.Говырин оперативно отреагировал: заказал машину угля, приобрёл обогреватели и организовал их доставку. Теперь в доме многодетной семьи достаточно тепла.«Работа депутата — не только законы в Думе принимать, но и помогать людям. И если у меня есть возможность помочь — обязательно помогу», — подчеркнул депутат.