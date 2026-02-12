Мошенники активизировались и все чаще маскируются под портал «Госуслуги».

Жителей Владимирской области и других регионов предупреждают о новой волне мошенничества. Как в МВД России, мошенники активизировались и все чаще маскируются под портал «Госуслуги». Они рассылают поддельные сообщения о взломе аккаунта — и пытаются выманить у граждан пароли и коды подтверждения.Злоумышленники присылают СМС с угрозами о «взломе» или «подозрительной активности» и давят на срочность, уверяют, что нужно немедленно перезвонить или перейти по ссылке. Цель одна — получить доступ к личному кабинету пользователя.Полицейские еще раз напоминают, что официальные СМС приходят только с номера 0919 или цифрового ID «gosuslugi». Для сообщений «Госуслуги» используют только мессенджер MAX. Портал никогда не рассылает гиперссылки для авторизации или подтверждения данных.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .