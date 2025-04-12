Женщина должна была получать препараты бесплатно.

В Коврове женщине приходилось самостоятельно платить за льготные лекарства. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области. При этом пациентка наблюдалась в городской больнице №2 Коврова, имея онкологическое заболевание.По закону, женщина должна была получать необходимые для жизни препараты бесплатно. По протоколу лечения такие лекарства оказались дорогостоящими, но жительницу Коврова не обеспечили терапией бесплатно. Женщине пришлось покупать препараты, потратив 100 тысяч рублей.После проверки прокуратуры пациентке вернули все потраченные средства. На данный момент женщина обеспечена необходимыми лекарствами.