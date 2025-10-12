Прямо сейчас ученица 11 класса школы №1 Гороховца Владимирской области Валерия Гюмюшлю находится в шаге от того, чтобы стать студенткой университета МГИМО.

Прямо сейчас ученица 11 класса школы №1 Гороховца Владимирской области Валерия Гюмюшлю находится в шаге от того, чтобы стать студенткой университета МГИМО. Девушка прошла в полуфинал передачи «Умницы и умники», где главный приз зачисление в один из самых престижных вузов России. Победу в предфинальном конкурсе Валерии пророчил сам Юрий Вяземский, легендарный ведущий программы. Темой выпуска стала: жизнь и творчество поэта Константина Симонова. Подробности — в материале vlad.aif.ru.Последняя на первом испытанииПервым испытанием для Валерии Гюмюшлю стал конкурс «Пролог». Участники программы должны были продемонстрировать свое красноречие, для того, чтобы жюри определило порядок, в котором ребята выйдут на конкурсные дорожки. Всего их три: зеленая, желтая, красная. Если школьник попадает на зеленую дорожку, то до победы у него четыре «шага» и возможность допустить два неверных ответа. Вторую — три «шага» и возможность ошибиться один раз. Третью — два «шага» и нет права на ошибку.Так, перед ребятами встала задача выразить свое согласие или несогласие с цитатой из произведения Константина Симонова: «Самая высшая из всех доступных человеку радости — радость людей, которые спасли других людей».Валерия в своем ответе процитировала Евангелие «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».«Любовь, вот, что важно и в войне, и в мире», — отметила девушка.Ответ школьницы занял всего 22 секунды, хотя для размышлений участникам было отведено 30-40 секунд. В результате, по решению жюри девушка оказалась на красной дорожке, самой опасной на пути к победе, но быстрой. В этом испытании Валерия заняла последнее место, но это было только начало.«Ну, смотрите, что произойдет в конце состязания, когда эта девушка у всех выиграет», — предупредил ведущий программы Юрий Вяземский.Пророческие словаДля победы в полуфинале Валерии надо было ответить правильно только на два вопроса. Первый вопрос был о друзьях Константина Симонова, а в рамках второго вопроса нужно было вспомнить, за что был горд лирический герой стихотворения «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины».«Золотко, Лерочка, какая же вы умная, какая вы замечательная»,— прокомментировал ответ на последний вопрос владимирской школьницы Вяземский.После этого, Валерия получила возможность побороться за главный приз в финале передачи. Юрий Вяземский оказался прав.«Попасть в число участников, и тем более пробиться в полуфинал – мечта тысяч школьников по всей стране. Теперь Валерии предстоит серьезная подготовка к полуфиналу», — прокомментировали власти Гороховецкого района успех Валерии.Напомним, ранее мы писали . В новом сезоне шоу «Голос. Дети» 13-летняя Милана Крохина сразила всех наставников на «слепых прослушиваниях». На выступление юной певицы откликнулись все члены жюри.