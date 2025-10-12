Жители Карабаново могут быть спокойны – ремонт тепловых сетей, обеспечивающих теплом дома и детские сады, завершен. Благодаря контролю прокуратуры, теплоснабжение в городе полностью

Жители Карабаново могут быть спокойны – ремонт тепловых сетей, обеспечивающих теплом дома и детские сады, завершен. Благодаря контролю прокуратуры, теплоснабжение в городе полностью восстановлено после возникших трудностей. Изначально подрядчик не уложился в срок с капитальным ремонтом теплосетей, что поставило под угрозу начало отопительного сезона для 26 многоквартирных домов и двух детских садов. После вмешательства Александровской