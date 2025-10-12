Спасатели владимирского РОССОЮЗСПАСа в августе и сентябре провели серию тренировок на крупных предприятиях региона. Целью учений стала отработка действий при различных чрезвычайных

Спасатели владимирского РОССОЮЗСПАСа в августе и сентябре провели серию тренировок на крупных предприятиях региона. Целью учений стала отработка действий при различных чрезвычайных ситуациях и повышение готовности к ним. Всего было организовано десять тренировок, в ходе которых отрабатывались действия при пожарах, обрушениях в цехах, ликвидации утечек химических веществ и нефтеразливов, а также оказание первой помощи. В