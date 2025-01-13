В результате инцидента сгорели кабина и моторный отсек автомобиля, а прицеп получил частичные повреждения.

13 января в 06:30 утра на улице Добросельская, у дома №214 загорелась фура «Камаз». Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров. С огнем боролись 5 спасателей и 2 единицы техники.В результате инцидента сгорели кабина и моторный отсек автомобиля, а прицеп получил частичные повреждения. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки. Человеческих жертв на ЧП нет.Напомним, ранее мы писали, что