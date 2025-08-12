Эрозия шейки матки: причины, симптомы, лечение
Довольно редко, но все-таки встречаются случаи, когда эрозия шейки матки может быть передана по наследству. В таком случае происходит процесс распространения тканей влагалища на шейный отдел матки. Такое, возможно, из-за гормональных сбоев в работе вашего организма.
Обычно такую патологию не лечат, а просто наблюдаются у гинеколога. Излечение наступает само, после того как ваш организм перестроится, причиной тому может служить родовая функция. В любом случае необходимо регулярно проходить медицинские осмотры.
Еще эрозия шейки матки может возникнуть из-за механических повреждений. Затягиваются такие раны в среднем течение месяца.
Наиболее часто встречающейся причиной появления эрозии шейки матки является попадание инфекции. Такой вид эрозии называют – эктопией. Течение ее напоминают наследственные эрозии, но она не заживает самостоятельно, а нуждается в лечении.
Инфекции попадают из-за механических повреждений. Причиной таковых может быть прерывание беременности (аборт) или воспалительный процесс влагалища и придатков. При этом происходят довольно обильные выделения и слизистая раздражается, а в результате происходит образование эрозийных язвочек. Такие проявления приводят к нарушению тканей шейки матки, и может даже начаться отмирание тканей.
Симптомы
Обычно в течение заболевания не вызывает болевых ощущений и является большой проблемой для своевременного выявления. Этот фактор может вызвать серьезные осложнения и привести к раковым заболеваниям внутренних половых органов.
Признаки, проявляющиеся при эрозии матки, схожи с другими заболеваниями и могут говорить о наличии онкологии или сорванную беременность.
Симптомы эрозии шейки матки:
- характерные боли внизу живота, с тянущим эффектом;
- болевые ощущения в момент полового акта;
- сильные выделения, белого цвета;
- нарушение менструального цикла.
Диагностика
Поставить правильный диагноз эрозии шейки матки, может врач гинеколог. Для этого используют зеркала и осматривают шейку матки. По симптоматике эрозия шейки матки очень похожа на другие заболевания, и поэтому ее можно определить только при осмотре гинеколога с использованием колькоскопа. Еще наносят специальные вещества в виде красителей, что помогает выявить повреждения тканей слизистой.
Методы лечения
Для полного излечения необходимо применять комплексный подход. Как правило, лечение эрозии шейки матки
начинается с обработки поврежденного участка и принять меры, направленные на заживление.
Обычно применяют антибиотики для снятия воспалительного процесса и избавляют от наличия вирусных инфекций. После чего применяют зубиотики, для восстановления флоры.
Для лечения поврежденных тканей при псевдоэрозии нужно использовать лекарственные препараты, которые смогут отслоить поврежденную слизистую. Либо провести процедуру прижигания.
Применение витаминов в виде инъекций ускорит процесс заживления пострадавших участков. Мазь солкосериловая или метилурациловая помогут быстро восстановить поврежденные ткани.
Большое внимание уделяется поддержанию иммунитета на необходимом уровне. Эта мера способствует избегать различных инфекций и способствует быстрому выздоровлению:
- антибиотики и зубиотики;
- прижигание;
- витамины и мази;
- иммуностимулирующие препараты.
Прижигание используют для локализации очага заболевания, такую меру обычно применяют после медикаментозного лечения, если таковое не дало нужных результатов. Он заключается в воздействии на поврежденный участок и обычно ускоряет процесс регенерации ткани.
Прогноз по излечению положительный и если заболевание проходило без осложнений, возможно, полное выздоровление.
Принято считать, что применение лазера для прижигания является прогрессивным методом. Побочные эффекты отсутствуют, рубцов не образуется, здоровая слизистая не страдает.
Если при диагностировании эрозии шейки матки наблюдается обильное выделение необходимо строго соблюдать правила личной гигиены и возможно использовать мази или облепиховое масло для снятия воспалительного процесса. Но необходимо помнить, что применять лекарственные препараты или средства народной медицины можно только после консультации с врачом.