Во Владимире на улице Фейгина в районе дома №9 ремонтируют участок теплотрассы. Из-за этого там временно перекрыли движение авто, а также на нескольких улицах отключили горячую воду и

Во Владимире на улице Фейгина в районе дома №9 ремонтируют участок теплотрассы. Из-за этого там временно перекрыли движение авто, а также на нескольких улицах отключили горячую воду и отопление. Сегодня, 14 января, с девяти часов утра и до восьми вечера теплоснабжение отключили по следующим адресам: — ул. 1-Пионерская 59;— ул. Каманина 14, 16, 18, 28,