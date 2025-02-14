Экспозиция представляет 25 полотен.

Выставка картин под названием "От Гойи до импрессионистов" открылась в лондонской галерее The Courtauld. Экспозиция представляет 25 полотен, которые были предоставлены музеем Оскара Райнхерта (1885-1965) в Винтертуре (кантон Цюрих), многие картины последние десятки лет не покидали Швейцарии.Среди центральных работ выставки - натюрморт "Три куска лосося" Франсиско Гойи (1746-1828), "Портрет умалишенного, страдающего манией полководца" кисти Теодора Жерико (1791-1824), "Гамак" Гюстава Курбе (1819-1877). Примечательны и две работы Ван Гога (1853-1890), на которых нидерландский живописец изобразил больницу во французском Арле. Здесь Ван Гог восстанавливался после нервного срыва. "Вот эта картина, "Палата в арльской больнице", никогда не покидала собрание музея Райнхерта", она показывает лечебную палату, где художник был пациентом", - рассказала корреспонденту ТАСС директор швейцарской галереи Керстин Рихтер во время пресс-показа.Она пояснила, что выставка стала возможной благодаря редкому стечению обстоятельств, так как изначально договор между музеем и правительством Швейцарии, которому было завещано собрание, не позволял вывозить экспонаты. "Вся коллекция должна была оставаться в Винтертуре в оригинальном помещении. Лишь спустя 50 лет после смерти Оскара Райнхерта эти условия можно было отчасти пересмотреть и отправлять какие-то картины на выставки в другие страны. Конечно, сразу 25 полотен вывезти все равно было нереально. Однако это стало возможным, так как в галерее сейчас идут строительные работы, и коллекция временно закрыта", - рассказала Рихтер на русском языке.Ранее она также участвовала в организации выставок, вклад в которые делали и российские музеи. "В 2015 году на специальной выставке, посвященной Виктору Шоке, у нас была картина Сезанна из Эрмитажа, мы очень гордились этим, одну картину предоставил также музей Пушкина в Москве. Но с тех пор у нас не было вместе каких-то [совместных] проектов", - рассказала Рихтер.Помимо упомянутых работ, на выставке можно увидеть картины Эдуарда Мане, Поля Сезанна, Альфреда Сислея, Клода Моне, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Гогена, Пабло Пикассо.Что касается последнего автора, то представленная на выставке работа Пикассо (1881-1973) "Портрет Матео Фернандеса де Сото", одна из самых ранних картин его "голубого периода", как выяснилось, содержит под слоем краски еще одно изображение. Экспертам Института искусств The Courtauld при помощи рентгеновских лучей и инфракрасной спектроскопии удалось обнаружить портрет неизвестной женщины.Для всех желающих выставка откроется 14 февраля и продлится до 26 мая.