Во Владимирской области продолжается проведение акции «Сад памяти». 15 мая в Гусь-Хрустальном округе, близ деревни Староопокино, планируется высадить более 35 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 7,3 га. Присоединиться может любой желающий, отметили в правительстве области. В этом году проходит уже 7-й сезон акции в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». «Сад памяти»