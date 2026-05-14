Встретились однажды Дюймовочка, Василиса Прекрасная и Баба Яга.
Дюймовочка:
- Я самая маленькая на свете !
Василиса Прекрасная:
- А я самая красивая на свете !
Баба Яга:
- А я самая вредная на свете !
Через некоторое время повстречались они снова.
Дюймовочка:
- Вы знаете, оказывается, что я не самая маленькая на свете. Есть еще Мальчик-с-пальчик, он еще меньше меня.
Василиса Прекрасная:
- Я тоже, к сожалению, не самая красивая на свете. Есть еще спящая царевна - она еще красивее меня.
Баба Яга:
- А кто такая Юлия Тимошенко ??? !!!
