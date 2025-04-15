Энергетики ПАО «Т Плюс» провели для девятиклассников школы N° 36 тематическую лекцию на Владимирской ТЭЦ-2.

Энергетики ПАО «Т Плюс» провели для девятиклассников школы N° 36 тематическую лекцию на Владимирской ТЭЦ-2. Мероприятие прошло в рамках всероссийскойпатриотической акции Российского общества «Знание» к 80-летию Великой Победы.Сотрудники Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» подготовили для ребят ознакомительную экскурсию по станции. Дети узнали об устройстве и функционировании котлов, генераторов, турбин, пультов управления, а такжепообщались с персоналом предприятия.В ходе лекционной части мероприятия главный специалист Управления обучения, развития персонала и корпоративной культуры Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Екатерина Прямова рассказала об истории энергетической отрасли, уделив особое внимание периоду Великой Отечественной войны. «Такие встречи необходимы для учащихся, перед которыми стоит выбор дальнейшего пути и сферы деятельности. Ребята не только увидели, как работает современная ТЭЦ, но и узнали, как в военные годы было не просто закрывать потребности в электро- и теплоэнергии города Владимира и всей страны. Поговорили и о том, как строились ВлТЭЦ-1 и ВлТЭЦ-2. Ребята сразу дали положительную обратную связь - благодарили за полезные знания, которые им также пригодятся вподготовке к грядущему празднику», - пояснила Екатерина. Всероссийская патриотическая акция к 80-летию Великой Победы стартовала в рамках проекта «Знание.Герои».Тематические лекции, встречи, кинопоказы охватят все регионы страны. Акция будет предварять марафон «Знание.Первые», посвящённый юбилейной дате Победы. Региональными точками притяжения молодёжи 28 апреля станут площадки марафона в Южно-Сахалинске, Омске, Перми, Салехарде, Казани, Рязани, Донецкой Народной Республике, Владикавказе, Санкт- Петербурге, Севастополе.Реклама