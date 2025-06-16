26-летнего ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Струнино будут судить за кражи велосипедов. Преступления он совершил в июне прошлого года, рассказали в пресс-службе

26-летнего ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Струнино будут судить за кражи велосипедов. Преступления он совершил в июне прошлого года, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. В один из дней первого летнего месяца молодой человек зашел в один из магазинов Струнино за алкоголем. Купив все необходимое, он вышел из магазина и вдруг заметил стоящий у