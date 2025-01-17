Платные парковки уже пополнили бюджет Суздаля на 60 миллионов рублей. В администрации города-музея подвели итоги первого года работы для проекта платных стоянок. Всего в Суздале мест, где

Платные парковки уже пополнили бюджет Суздаля на 60 миллионов рублей. В администрации города-музея подвели итоги первого года работы для проекта платных стоянок. Всего в Суздале мест, где можно оставить автомобиль за почасовую оплату 1013, из них 209 – для льготных категорий граждан. В местной мэрии считают, что решение сделать парковки платными обеспечило комфортное пребывание гостей