Началась регистрация участников XVI Всероссийского молодёжного форума Машук.

Началась регистрация участников XVI Всероссийского молодёжного форума Машук. Он пройдёт в Пятигорске с 9 по 23 августа этого года. Ожидается, что в нём примут участие 2250 человек от 14 до 35 лет из всех регионов России. Об этом рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.По итогам 2024 года форум Машук был признан победителем номинации Событие года Всероссийской премии молодёжных достижений Время молодых. В этом году в его программе 10 тематических направлений - от педагогики до наставничества. Сквозными темами станут поддержка СВО и 80-летие Великой Победы.Форум пройдет в две смены. На них будут обсуждаться вызовы, стоящие сегодня перед системой обучения и воспитания и возможности ответов на них. Подать свою заявку можно до 16 мая, - написал в Телеграм-канале губернатор.