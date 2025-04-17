Всероссийская акция затронет и Владимирскую область. В областную столицу приедут участники антифашистского патриотического марша-эстафеты «Наша Великая Победа». 17 марта акция стартовала

Всероссийская акция затронет и Владимирскую область. В областную столицу приедут участники антифашистского патриотического марша-эстафеты «Наша Великая Победа». 17 марта акция стартовала в Севастополе. Она охватит больше 100 городов России и Беларуси. Участники автопробега вместе с жителями разворачивают большую копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. Из пресс-релиза правительства области Кроме того, по маршруту следования проходят