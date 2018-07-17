С 17 июля 2018 года в 16 регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Воронеже, Архангельске, Ярославле, Калининграде, Мурманске, Липецке, Твери, откроются 28 офисов Московского Кредитного банка. В них будет осуществляться обслуживание физических лиц по операциям со счетами и вкладами.

С 17 июля 2018 года в 16 регионах России, в том числе вСанкт-Петербурге, Воронеже, Архангельске, Ярославле, Калининграде, Мурманске,Липецке, Твери, откроются 28 офисов Московского Кредитного банка. В них будетосуществляться обслуживание физических лиц по операциям со счетами и вкладами.Клиентам будут доступны такие операции, как пополнение и переводы посчетам, пролонгация и переоформление вкладов, кассовые операции, а такжеподключение к системам ДБО.Банк был основан в 1992 г. На данный момент банк входит в ТОП-3крупнейших частных банков по объему активов, является крупнейшим частнымторгуемым банком РФ. Московский Кредитный банк традиционно развивался в Москвеи Московской области. По состоянию на 1-е полугодие 2018 года в банке действует102 отделения, в которых обслуживается более 600 тысяч клиентов-физических лиц.Из них более 400 тысяч – вкладчики.Московский Кредитный банк обладает одной из самых разветвленныхтерминальных сетей. 6 300 терминалов банка находятся в Москве, Рязанской,Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской, Владимирской и других областях.полным списком новых отделений можно ознакомиться .ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" – универсальныйкоммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услугдля корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитныхорганизаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций,утвержденный Центральным Банком России.В соответствии с данными рэнкингаИНТЕРФАКС-100, по состоянию на конец 1 квартала 2018 г. Банк входит в Топ-3частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемымбанком РФ. Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня"Ba3" со "Стабильным" прогнозом от Moody's; "BB-" со "Стабильным"прогнозом от Fitch; "ВВ-" со "Стабильным" прогнозом от S&P; "А (RU)" понациональной шкале со "Стабильным" прогнозом от АКРА, "ruA-" со "Стабильным"прогнозом от Эксперт РА. Банк имеет успешный опыт работы намеждународных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 г.Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевымв 1994 г. На сегодняшний день 56,07% акций Банка принадлежат Концерну"Россиум", остальные 43,93% – миноритарным акционерам. Банк провел первичноепубличное размещение своих акций в июне 2015 года на Московской бирже, а сиюня 2016 года акции Банка (торговый код CBOM) включены в составИндексов ММВБ и РТС. Free-float Банка составляет 22%.С более подробной информацией о Банке можно ознакомиться насайте http://mkb.ru/