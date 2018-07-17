С 17 июля 2018 года в 16 регионах России, в том числе в
Санкт-Петербурге, Воронеже, Архангельске, Ярославле, Калининграде, Мурманске,
Липецке, Твери, откроются 28 офисов Московского Кредитного банка. В них будет
осуществляться обслуживание физических лиц по операциям со счетами и вкладами.
С 17 июля 2018 года в 16 регионах России, в том числе в
Санкт-Петербурге, Воронеже, Архангельске, Ярославле, Калининграде, Мурманске,
Липецке, Твери, откроются 28 офисов Московского Кредитного банка. В них будет
осуществляться обслуживание физических лиц по операциям со счетами и вкладами.
Клиентам будут доступны такие операции, как пополнение и переводы по
счетам, пролонгация и переоформление вкладов, кассовые операции, а также
подключение к системам ДБО.
Банк был основан в 1992 г. На данный момент банк входит в ТОП-3
крупнейших частных банков по объему активов, является крупнейшим частным
торгуемым банком РФ. Московский Кредитный банк традиционно развивался в Москве
и Московской области. По состоянию на 1-е полугодие 2018 года в банке действует
102 отделения, в которых обслуживается более 600 тысяч клиентов-физических лиц.
Из них более 400 тысяч – вкладчики.
Московский Кредитный банк обладает одной из самых разветвленных
терминальных сетей. 6 300 терминалов банка находятся в Москве, Рязанской,
Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской, Владимирской и других областях.
С
полным списком новых отделений можно ознакомиться .
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" – универсальный
коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услугдля корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных
организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций,
утвержденный Центральным Банком России.
В соответствии с данными рэнкинга
ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на конец 1 квартала 2018 г. Банк входит в Топ-3
частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым
банком РФ. Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня
"Ba3" со "Стабильным" прогнозом от Moody's; "BB-" со "Стабильным"
прогнозом от Fitch; "ВВ-" со "Стабильным" прогнозом от S&P; "А (RU)" по
национальной шкале со "Стабильным" прогнозом от АКРА, "ruA-" со "Стабильным"
прогнозом от Эксперт РА. Банк имеет успешный опыт работы на
международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 г.
Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым
в 1994 г. На сегодняшний день 56,07% акций Банка принадлежат Концерну
"Россиум", остальные 43,93% – миноритарным акционерам. Банк провел первичное
публичное размещение своих акций в июне 2015 года на Московской бирже, а с
июня 2016 года акции Банка (торговый код CBOM) включены в состав
Индексов ММВБ и РТС. Free-float Банка составляет 22%.
С более подробной информацией о Банке можно ознакомиться на
сайте http://mkb.ru/