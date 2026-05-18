Ещё один светофор во Владимире «поумнеет». На светофорном объекте на перекрёстке Лыбедской магистрали и Усти-на-Лабе установят адаптивный дорожный контроллер, три видеодетектора транспорта для определения параметров транспортного потока, а также обзорную видеокамеру для выявления возможных инцидентов, сообщили в Минтрансе области. Сейчас подрядчики прокладывают кабели, которые обеспечат подключение ключевого периферийного оборудования. Напомним, в регионе уже модернизировано