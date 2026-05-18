Из-за аварийных ситуаций в период отопительного сезона жители многоквартирных домов по улицам Октябрьская, Мечникова, Льва Толстого, Артёма и ряда других улиц длительное время находились без горячей воды и отопления. В результате ресурсоснабжающая организация после вмешательства прокуратуры вынуждена была вернуть жителям почти 390 тысяч рублей. По факту выявленных нарушений городской прокуратурой внесено представление руководителю ресурсоснабжающей организации,