После своей смерти Шерлок Холмс попадает в чистилище, ему предстоит пройти три испытания. Приводят ему 10 совершенно одинаковых молодых мужчин,требуется определить: кто из них первочеловек Адам.
Через несколько минут приводит: Как определил спрашивают- это просто говорит у него пупа нет.
Прилепили пуп, перемешали с оставшимися девятью. Через пару часов приводит: как определил? Перещупать пришлось ,ребра нет у него.
Вправили ребро, перемешали, Долго не появляется Холмс, однако, приводит, Верно, как узнал?
Метод дедукции: Я им сказал: Идите вы все к е%%%%й матери, один остался остальные ушли.
