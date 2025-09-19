Выставка проходит уже третий год подряд.

Церемония открытия Международной образовательной выставки-ярмарки "Российское образование. Ташкент - 2025" состоялась в филиале МГИМО в столице Узбекистана.Посол России в республике Алексей Ерхов в приветственном слове отметил, что выставка проходит уже третий год подряд. "В прошлом году ее навестили около 4 тыс. человек. И сегодня мы видим, что интерес к российскому образованию продолжает расти", - сказал глава российской дипмиссии. По его словам, "начиная с 2024 года количество квотных мест увеличено до 810" для обучения граждан Узбекистана в вузах РФ. "Ничто так не определяет будущее страны, как образование. Поэтому так важно задумываться об этом сегодня. Возможно, в этом зале сейчас находятся те ребята, которые откроют для себя двери в мир науки, станут преподавателями и выдающимися учеными", - отметил Ерхов.Как подчеркнул заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, Москва и Ташкент являются стратегическими партнерами в разных сферах. "Но гуманитарный трек всегда является тоже одним из основных", - сказал он, выделив особо сотрудничество в сфере высшего образования, подготовку "будущих профессионалов, которые вернутся в республику и будут повышать социально-экономическое положение страны".Руководитель Русского дома в Ташкенте Ирина Старосельская пожелала будущим студентам выбрать для себя "правильное направление, правильный вуз, правильный регион".В свою очередь директор филиала МГИМО в Ташкенте Абдужабар Абдувахитов подчеркнул, что молодежь в Узбекистане составляет порядка 60% населения страны. "Мы очень дорожим российским образованием в Узбекистане", - сказал он. Абдувахитов отметил, что ни одна другая страна не имеет в Узбекистане столько филиалов вузов, как РФ - "14 филиалов, в которых учится большая армия молодых граждан Узбекистана".После выступлений почетных гостей и яркого концерта прошла торжественная церемония разрезания ленточки. Участники мероприятия прошли вдоль павильона и ознакомились с работой ярмарки.