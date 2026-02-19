Российские парламентарии единогласно приняли обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу комплексного развития сельских агломераций.

Российские парламентарии единогласно приняли обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу комплексного развития сельских агломераций. Основная цель документа — введение дополнительных социально-экономических стимулов для закрепления населения и объектов производства в сельской местности.В обращении рекомендовано пересмотреть государственную политику в отношении развития малых населённых пунктов, чтобы создать благоприятные условия для устойчивого развития сельских территорий.В частности, в законодательство предлагается ввести новое понятие «сельские агломерации», а также определить типы данных образований. Депутаты советуют создать целую сеть различных сельских агломераций, охватывающих совокупность населённых пунктов, и определить их центры в качестве опорных.Кроме того, рекомендовано утвердить стандарты обеспеченности социальной, энергетической, коммунальной, транспортной и информационно-телекоммуникационной инфраструктурами сёл и деревень в зависимости от численности населения. Чтобы люди и предприятия не покидали сельские агломерации, предлагается ввести дополнительные социально-экономические стимулы.На настоящий момент около 30% россиян проживают в сельской местности. Благодаря различным социальным программам, направленным на развитие территорий, приток соотечественников в сёла и деревни постепенно растёт. В глубинке создаётся комфортная среда, строятся и ремонтируются школы, детсады и медучреждения.«Мы должны сделать всё, чтобы жизнь на селе была привлекательной и комфортной для людей. Ведь именно сельские территории являются ключевым ресурсом страны, обеспечивающим её продовольственную независимость и геополитическую целостность. Работаем дальше!» — написал на своей странице в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.