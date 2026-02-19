Теперь следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Пропавшую женщину и двух ее дочерей из Санкт-Петербурга нашли во Владимирской области.Ранее , что в Санкт‑Петербурге бесследно исчезли женщина и две её дочери, одна из которых — несовершеннолетняя. Следователи подключили оперативные службы и развернули масштабную работу, провели серию следственных действий. Также организовали оперативно‑розыскные мероприятия и отработали разные версии — от бытовых до криминальных.В итоге женщину и обеих дочерей обнаружили во Владимирской области. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Теперь следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .