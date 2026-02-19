История тянется больше десяти лет.

Многоквартирный дом № 81‑а на улице 3‑го Интернационала в Кольчугино после долгих лет ожидания все‑таки включили в краткосрочный план капитального ремонта. Добиться этого удалось благодаря и настойчивости самих жильцов.История тянется больше десяти лет. Еще в 2013 году утвердили региональную программу капремонта, где для двухэтажного дома 1959 года постройки обозначили крайний срок ремонта — не позднее 2020 года. Но годы шли, а работы так и не начались.За это время состояние здания заметно ухудшилось. Стали разрушаться несущие конструкции крыши. Произошло частичное обрушение вентиляционных каналов в кровельной части, пострадали элементы фасада.Жильцы не раз обращались в администрацию муниципального округа с просьбой внести дом в краткосрочный план капремонта, но каждый раз получали отказ.В итоге жители дошли до личного приема у заместителя прокурора области Евгения Ортикова. Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку. Прокурор внес представление главе Кольчугинского муниципального округа. После чего власти приняли меры, дом оперативно включили в краткосрочный план капитального ремонта на текущий год.