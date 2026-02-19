Спортсмены Владимирской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по самбо, посвящённых памяти воинов-рязанцев, погибших в локальных войнах, сообщили в пресс-службе

Спортсмены Владимирской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по самбо, посвящённых памяти воинов-рязанцев, погибших в локальных войнах, сообщили в пресс-службе регионального Правительства. Турнир собрал более 150 участников из 15 регионов страны в возрастной категории 14–16 лет. В копилке владимирской команды золотая и две бронзовые медали. Победителем соревнований стал Дмитрий Бурцев. Третьи места заняли Дмитрий Корыбко