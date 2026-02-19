Вопиющая ситуация произошла в деревне Старые Петушки в сентябре прошлого года. Двое мужчин с криминальным прошлым два дня издевались над общим знакомым. Одного из злоумышленников теперь

Вопиющая ситуация произошла в деревне Старые Петушки в сентябре прошлого года. Двое мужчин с криминальным прошлым два дня издевались над общим знакомым. Одного из злоумышленников теперь ждёт суд, а второй – в федеральном розыске. 38-летний обвиняемый вместе с другом, с которым он ранее отбывал срок, решили выяснить отношения со знакомым. Последний якобы распускал нелестные слухи