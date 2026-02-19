Временно исполняющему полномочия главы города Сергею Волкову рассказали, как сотрудники предприятия готовятся к весенне-летнему периоду. Экскурсию провёл руководитель «Зелёного города»

Временно исполняющему полномочия главы города Сергею Волкову рассказали, как сотрудники предприятия готовятся к весенне-летнему периоду. Экскурсию провёл руководитель «Зелёного города» Андрей Степанов. Работа здесь кипит – уже через несколько месяцев улицы, парки и скверы Владимира заиграют яркими красками. В ходе визита Сергей Волков осмотрел тепличные комплексы и материально-техническую базу, пообщался с коллективом предприятия, а также