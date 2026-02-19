Опасная погода повышает риск чрезвычайных ситуаций.
Синоптики предупреждают о новом витке непогоды. Уже сегодня, 19 февраля, Владимирскую область накроет сильным снегом и метелью — и последствия могут быть серьезными.
Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются сильный снег и метель, снежные заносы на дорогах, а порывы ветра будут достигать до 17 м/с.
Опасная погода повышает риск чрезвычайных ситуаций. Возможны аварии на объектах энергоснабжения, сбои в работе ЖКХ и всплеск ДТП из‑за скользких трасс.
По прогнозу синоптиков снегопад начнется с 15:00 и продлится до середины ночи. Водителей призывают быть максимально осторожными на дорогах.
