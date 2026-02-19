Травматологи Областной детской клинической больницы города Владимира провели уникальную, технически сложную операцию подростку из Вязников, пострадавшего от взрыва пиротехнического

Травматологи Областной детской клинической больницы города Владимира провели уникальную, технически сложную операцию подростку из Вязников, пострадавшего от взрыва пиротехнического устройства. Мальчик получил тяжёлое ранение руки минно-взрывной травмой и инородным телом второй пястной кости. Врачам удалось восстановить раздробленную кисть. С помощью современной методики оперативного вмешательства — метода мягкого внешнего остеосинтеза посредством фиксации костных фрагментов специальными спицами,