Во Владимире вновь прошел кадетский бал. Праздник приурочили ко Дню кадета. В торжестве приняли участие учащиеся кадетских классов школы № 21. История кадетского движения здесь началась в 2017

Во Владимире вновь прошел кадетский бал. Праздник приурочили ко Дню кадета. В торжестве приняли участие учащиеся кадетских классов школы № 21. История кадетского движения здесь началась в 2017 году всего с двух классов — первого и пятого. За это время направление выросло в полноценную систему: сегодня кадетские классы открыты во всех параллелях, причем обучаются здесь