В Казани 25–26 марта 2025 года состоится 2-й международный форум Аммиак и метанол PRO, посвященный технологиям производства аммиака, метанола и продуктов их передела, включая минеральные удобрения.

В Казани 25–26 марта 2025 года состоится 2-й международный форум Аммиак и метанол PRO, посвященный технологиям производства аммиака, метанола и продуктов их передела, включая минеральные удобрения. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. Организатор: ИНФОКОННЕТ ПРО; партнеры: Аммоний, Кемеровский Азот, Росхим, Метафракс, Щекиноазот, ОТЭКО; генеральный партнер: Газпромбанк; Технологический партнер: Красцветмет; спонсоры: НАТЭК-Нефтехиммаш, ИНВЕНСО, Энтехмаш, Dalian Reak Science&Technology Co., TECHNIQUE LLC.На профессиональной площадке эксперты отрасли обсудят технологии подготовки природного газа и его переработки в более ценные продукты химии. Особое внимание в рамках форума будет уделено системным вызовам, стоящим перед газохимической отраслью, таким как достижение технологического суверенитета, импортозамещение в области оборудования и технологий, а также реализация инвестиционных проектов.Второй год подряд форум объединяет сотни ведущих производителей аммиака, метанола, минеральных удобрений, оборудования, представителей логистических компаний, финансовых и проектных институтов. Вместе и сообща, на протяжении нескольких дней нам предстоит решать важные задачи по укреплению технологического суверенитета и формированию базиса производственной безопасности страны. Сегодня, в сложившейся геополитической обстановке, как никогда важно такое единение и возможность общения. Форум является уникальной площадкой, имеющей практическую направленность, — отметил генеральный директор компании Аммоний Дмитрий Макаров.В рамках сессий экспертное сообщество обсудит стратегии развития российской химической отрасли, меры государственной поддержки, влияние глобальных экономических трендов, опыт реализации проектов в текущих условиях, автоматизацию и цифровизацию процессов, а также оптимальное управление логистикой.На форум уже зарегистрировано свыше 220 участников. В рамках мероприятия будет представлена отраслевая выставка достижений предприятий газовой и химической промышленности.Своё участие подтвердили такие компании, как Аммоний, Кемеровский Азот, Росхим, Метафракс, Щекиноазот, ОТЭКО, Лукойл, ЕвроХим, ФосАгро, КуйбышевАзот, Гродно Азот, НЗМУ, Стронг, Флюитен, НК Крон, Инкомсистем, Энергомаш и другие.