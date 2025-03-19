Защита от погодных условий на все времена года. Во Владимире продолжаются работы по озеленению областного центра. Сейчас специалисты МКУ “Зелёный город” занимаются защитой стволов

Защита от погодных условий на все времена года. Во Владимире продолжаются работы по озеленению областного центра. Сейчас специалисты МКУ “Зелёный город” занимаются защитой стволов молодых деревьев так называемыми тростниковыми матами. Тестировать новую защиту от внешних воздействий решили с Молодежного сквера. В прошлом году здесь посадили 47 молодых деревьев. Андрей Степанов, директор МКУ «Зеленый город» Тростниковые