которое два года прикрыто забором с навесом, требует срочных противоаварийных мер из-за разрушения.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов объявил о начале работ по капитальному ремонту фасада школы №1, расположенной у Золотых ворот. Здание, которое два года прикрыто забором с навесом, требует срочных противоаварийных мер из-за разрушения.Подготовлена сметная документация, но окончательная стоимость ремонта станет известна после утверждения проекта. Работы планируются в два этапа на протяжении двух лет. Еще в марте 2023 года обрушение штукатурки с фасада нанесло вред двум подросткам, что в очередной раз напомнило о необходимость ремонта.Напомним, ранее мы писали, что