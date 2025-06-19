Следственное управление СК России по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Ковровского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственное управление СК России по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Ковровского района, сообщили в пресс-службе ведомства. Молодого человека обвиняют в 17 эпизодах покушения на сбыт наркотиков, в том числе в особо крупном размере, через интернет, а также в одном эпизоде сбыта наркотика в значительном размере. По данным следствия, в декабре