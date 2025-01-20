Большинство из них применяются для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний и отдельных видов онкологии у взрослых пациентов.

Кабмин расширил список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 18 наименованиями, рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин.Большинство из них применяются для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний и отдельных видов онкологии у взрослых пациентов, уточнил премьер-министр. Еще целый ряд используется для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме или сахарном диабете."Также в перечень 14 высокозатратных нозологий включен препарат, нужный для борьбы со злокачественными образованиями в костном мозге", – подчеркнул Мишустин, добавив, что изготовление половины этих лекарств уже осуществляется в России.В прошлом году кабмин дополнил тремя позициями перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов с редкими заболеваниями. В списке, в который включили специализированные жидкие и сухие смеси с муковисцидозом и фенилкетонурией, фигурируют 114 наименований.Также российское правительство приняло решение о продлении особого порядка продажи зарегистрированных зарубежных лекарств до конца 2025 года. Порядок подразумевает возможность продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Благодаря этому удастся избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.