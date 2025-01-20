Подрядчик сорвал сроки строительства.

Прокуратура Владимирской области выявила нарушения в реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Суздальском районе. Контракт на строительство поликлиники стоимостью 377 млн рублей между ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» и подрядчиком ООО «Гривна» истек 27 декабря 2024 года, однако работы на сумму свыше 85 млн рублей не завершены.По результатам прокурорской проверки возбуждено дело о бездействии подрядчика, а директору организации внесено представление. Прокуратура взяла завершение работ под контроль.Напомним, ранее мы писали, что в Радужном только через суд добились ремонта больницы